Сделать 9 шаблонов для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок266 просмотров
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Для сайта volgashops.ru необходимо сделать 9 шаблонов дизайна. Нужно просто чуть изменить структуру, цвета, дизайн нужен простенький и не дорого. Чем дешевле, тем лучше.

Скрипт работает на шаблонах, все оригинальные файлы шаблонов будут высланы.

13 лет назад
VChange
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад