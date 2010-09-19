Сделать 9 шаблонов для сайта

Для сайта volgashops.ru необходимо сделать 9 шаблонов дизайна. Нужно просто чуть изменить структуру, цвета, дизайн нужен простенький и не дорого. Чем дешевле, тем лучше.

Скрипт работает на шаблонах, все оригинальные файлы шаблонов будут высланы.