Сделать аналог сайта

Добрый день.

Нужен аналог сайта http://les-plaza.ru/ по структуре, и, возможно дизайну.

Сайт делается для производства - не посредников. Это нужно учесть.

Компания занимается заготовкой и обработкой дуба, бука, ясеня.

Производство находится в краснодарском крае.

Пожелания по дизайну - более узкая шапка на внутренних страницах.

Срок предоставления макета до 1 мая. Хоть какие то варианты.

Информацию берите любую - пока рыбу вставляйте. Нужно сделать прототип дизайна, который дальше будет дорабатываться под предоставленную информацию.