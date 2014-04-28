Сделать аналог сайта

profacademy.ru 1) Шапки сайта 2) Визуализации и формы обратной связи для всех направлений. 3) Ниже формы преимущества компании . То есть нужно разработать только общий дизайн, а под каждое направление только подобрать картинку для визуализации. В меню есть ...
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Добрый день.
Нужен аналог сайта http://les-plaza.ru/ по структуре, и, возможно дизайну.
Сайт делается для производства - не посредников. Это нужно учесть.
Компания занимается заготовкой и обработкой дуба, бука, ясеня.
Производство находится в краснодарском крае.
Пожелания по дизайну - более узкая шапка на внутренних страницах.
Срок предоставления макета до 1 мая. Хоть какие то варианты.
Информацию берите любую - пока рыбу вставляйте. Нужно сделать прототип дизайна, который дальше будет дорабатываться под предоставленную информацию.
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