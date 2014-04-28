Сделать аналог сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок624 просмотра
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Добрый день.

Нужен аналог сайта http://les-plaza.ru/ по структуре, и, возможно дизайну.

Сайт делается для производства - не посредников. Это нужно учесть.

Компания занимается заготовкой и обработкой дуба, бука, ясеня.

Производство находится в краснодарском крае.

Пожелания по дизайну - более узкая шапка на внутренних страницах.

Срок предоставления макета до 1 мая. Хоть какие то варианты.

Информацию берите любую - пока рыбу вставляйте. Нужно сделать прототип дизайна, который дальше будет дорабатываться под предоставленную информацию.

10 лет назад
Ivanopulus
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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