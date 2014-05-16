Сделать более качественную инфографику о доставке

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен дизайн сайта для web-студии/digital агентства. Упор – на продающих сайтах, соответственно и собственный дизайн должен продавать/мотивировать. Нам импонирует взгляд Redkeds на дизайн: http://redkeds.com/ru/blog/2013/02/mertwecy_web-dizajna.214.html. Легко, изящно, чтобы сайт располагал к себе, без перегруза и ...