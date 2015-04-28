Сделать дизайн баскетбольного лендинга

Спасибо за отличный проект! Работаем не первый раз и как всегда у Ильи все на высоте, постановка задачи, коммуникабельность, оплата! Совместными усилиями с Ильей мы смогли найти "ключик" к заказчику и сделать решение полностью удовлетворяющее его. Спасибо за очередной интересный и надеюсь не последний проект! Всегда рад видеть в числе своих постоянных клиентов!