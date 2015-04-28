Сделать дизайн баскетбольного лендинга

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка83 просмотра

Сделать качественный лендинг по привлечению клиентов в школу баскетбола.

10 лет назад
msu95
Илья 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$300
10 дней
Работа выполнена на 5 баллов! Владимир настоящий профессионал своего дела, всегда на связи, выполняет все вовремя и без задержек. Это не первая наша совместная работа, в этот раз я просто завалил Владимира правками, заказчик оказался очень привередливым, но Владимир воспринимает такие мелочи спокойно, даже с юмором, поэтому работа шла весело, без напряжения.
Спасибо за отличный проект! Работаем не первый раз и как всегда у Ильи все на высоте, постановка задачи, коммуникабельность, оплата! Совместными усилиями с Ильей мы смогли найти "ключик" к заказчику и сделать решение полностью удовлетворяющее его. Спасибо за очередной интересный и надеюсь не последний проект! Всегда рад видеть в числе своих постоянных клиентов!

Заявки фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад

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