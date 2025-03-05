Ищется дизайнер для создания многостраничного сайта на платформе Тильда. Задача включает разработку стильного и функционального дизайна, который будет соответствовать современным тенденциям веб-дизайна. Ожидается качественный подход и внимание к деталям.
Сделать дизайн для сайта
Сайт недвижимости
Общая идея
Концепция как на автофэйсе, передизайн, по типу checklic, автоистория, концепция недвижимости.
https://realtyinfo.org/ более менее норм, но по стилистике не нравится
https://kontur.ru/real-estate/check что то тип
https://realtycloud.ru/ по структуре подходит, но стилистика не нравится
На главной странице тип галлочка (Проверить собственников) +чем больше он добавит собственников, тм больше отчетов
Figma
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