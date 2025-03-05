Сделать дизайн для сайта

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки31 просмотр

Сайт недвижимости

Общая идея

Концепция как на автофэйсе, передизайн, по типу checklic, автоистория, концепция недвижимости.

https://realtyinfo.org/ более менее норм, но по стилистике не нравится

https://kontur.ru/real-estate/check что то тип

https://realtycloud.ru/ по структуре подходит, но стилистика не нравится

На главной странице тип галлочка (Проверить собственников) +чем больше он добавит собственников, тм больше отчетов

Figma

FigmaДизайн сайтов
2 месяца назад
vaverr1974
Илья 
35 лет
2 месяца в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
42 отзыва
2 месяца назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
60 отзывов
2 месяца назад
ТОП-10
Дизайн сайтов