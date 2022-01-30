Сделать дизайн главной страницы на 4-5 блоков

Стояла задача сделать небольшую главную страницу для сайта. Искала дизайнера на бехансе, нашла профиль Сергея, зацепили работы. Списались и обсудили все детали, Сергей предложил работать через биржу и мы приступили. Что могу сказать, человек знает свое дело, всегда на связи и без проблем вносит правки. Предлагает возможные варианты решений одной задачи. Не жалею, что начала сотрудничество с Сергеем. Теперь всегда буду обращаться к Сергею, напрямую предлагать заказы. Хорошо, что не надо теперь искать дизайнера)