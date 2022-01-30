Сделать дизайн главной страницы на 4-5 блоков

$50
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка69 просмотров
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Дизайн главной страницы для строительной компании.

Срок: 30.01 до 17: 00.

2 года назад
nastia1romanova
28 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
sergeysachko
Сергей 
32 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов(-1)
2 года назад
$50
1 день
WMZ
Стояла задача сделать небольшую главную страницу для сайта. Искала дизайнера на бехансе, нашла профиль Сергея, зацепили работы. Списались и обсудили все детали, Сергей предложил работать через биржу и мы приступили. Что могу сказать, человек знает свое дело, всегда на связи и без проблем вносит правки. Предлагает возможные варианты решений одной задачи. Не жалею, что начала сотрудничество с Сергеем. Теперь всегда буду обращаться к Сергею, напрямую предлагать заказы. Хорошо, что не надо теперь искать дизайнера)
Анастасия, большое спасибо за сотрудничество! Буду рад поработать с вами над новыми проектами!)
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