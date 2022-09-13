Сделать дизайн из сайта на тильде

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка80 просмотров

Вообщем сделать дизайн в фигма из сайта на тильде и чуть изменить по ТЗ.

FigmaTilda
3 года назад
guest_16557481483321
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
3 года назад
$40
5 дней
Escrow
Спасибо за работу
В очередной раз отличный заказ! Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
3 года назад
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Дизайн сайтов

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