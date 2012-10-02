Сделать дизайн landing page

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки125 просмотров

Необходимо сделать макет landing page по продаже меда по прикрепленной схеме.

Срок 1 день. ТЗ в приложении.

13 лет назад
Papenov
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Очень понравилось работать с Ильей! Каждый этап работы согласовывался со мной, что мне было очень удобно. Все изменения вносятся очень оперативно. Сам дизайн получается очень качественный! Буду рекомендовать всем знакомым, ищущих дизайнеров, и обращаться сам.
Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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