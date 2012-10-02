Сделать дизайн landing page

Очень понравилось работать с Ильей! Каждый этап работы согласовывался со мной, что мне было очень удобно. Все изменения вносятся очень оперативно. Сам дизайн получается очень качественный! Буду рекомендовать всем знакомым, ищущих дизайнеров, и обращаться сам.