Здравствуйте! Для сайта https://metallolom-moscow.ru нужны качественные турбо-страницы. Просьба откликаться тех, кто готов потрудиться над реально удобными страницами, а не для галочки. Сделать нужно 8 - 9 страниц
Сделать дизайн лендинга
сделать дизайн лендинга по тз:
https://docs.google.com/document/d/1BdxUUBsX9VMY2y3KnnMfqjZ83QUlGhxC/edit
Заявки фрилансеров
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