Сделать дизайн лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок142 просмотра

сделать дизайн лендинга по тз:

https://docs.google.com/document/d/1BdxUUBsX9VMY2y3KnnMfqjZ83QUlGhxC/edit

4 года назад
ser-ga
52 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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