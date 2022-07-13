Сделать дизайн лендинга

$169
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка148 просмотров

Сделать дизайн лендинга по подобию в фирменном стиле https://uslugi.yandex.ru/213-moscow/category/remont-i-ustanovka-tehniki/konditsioneryi--2063

Структура одностраничника и его пропорции мне подходят. Текст тоже.

Остальное обсудили лично

Дедлайн 13 июля 2022 года в 18 00 по мск

3 года назад
rex11
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lesya2708
Алеся 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$169
2 дня
Быстро и четко, спасибо вам. Всем рекомендую !
Спасибо за проект! Надеюсь еще поработаем!)

Заявки фрилансеров

lesya2708
Алеся 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    Необходимо разработать адаптивный дизайн лендинга, основываясь на структуре и блоках с успешного примера. Цветовая гамма: спокойные зеленые оттенки с голубым. Требуется опыт в создании лендингов, наличие портфолио обязательно. Работы только по безопасной сделке.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Веб-графический дизайн

    Требуется веб-графический дизайнер для разработки дизайна и экспорта в HTML/CSS целевой страницы. Предоставляется каркас, контент и макет. На странице будет всплывающее окно. Идеально подходит для тех, кто умеет совмещать дизайн и кодирование.

    CSSHTML
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен дизайн макет двух страниц

    Требуется разработать дизайн макет двух страниц сайта. Имеется готовый прототип, который необходимо использовать в работе. Ожидается качественный и современный веб-дизайн.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Редизайн и верстка

    Требуется редизайн сайта на WordPress по готовому дизайну из Figma. Проект включает 13 страниц, включая мобильную версию. Необходима только верстка, без добавления новых функций. Предложите свои цены для обсуждения.

    FigmaWordPress
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать дизайн сайта

    $30

    Требуется доработка дизайна сайта в Figma. Необходимо добавить новую страницу и внести изменения в существующие элементы. Ожидается качественное выполнение с учетом текущего стиля сайта.

    Figma
    Дизайн сайтов84 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дотянуть шаблон Wordpress

    Необходимо внести изменения в готовый шаблон Wordpress: убрать верхнее меню, авторство записей и дату, а также проверить настройки колонок. В подвале добавить иконки Telegram и ВКонтакте в соответствии со стилем, убрав существующие иконки. Домен находится в России.

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт услуг

    Требуется разработка новых сайтов для продажи и настройки торгового оборудования с переносом информации со старых ресурсов. Необходимо добавить изображения и обеспечить современный внешний вид с адаптивной версткой. Главная страница должна быть выполнена в стиле одностраничного сайта. Обратите внимание на примеры желаемого дизайна.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка дизайна web-страницы

    Необходимо доработать дизайн страницы спектакля для детей. Задача включает дорисовку или подбор графических иллюстраций в два блока и выбор фоновых изображений, соответствующих теме спектакля.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Рип шаблона с сайта на xenforo под dle 15.2.

    $30

    Требуется выполнить рип шаблона с сайта на платформе XenForo для DLE версии 15.2. Необходимо адаптировать дизайн и обеспечить совместимость с данной версией системы. Ожидается высокое качество работы и внимание к деталям.

    DLEXenForo
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад