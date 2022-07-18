Сделать дизайн ленднга

$136
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка52 просмотра

Дизайн пк и мобильной версии лендинга нужен поздно ночью

c 14 по 15 июля 2022

Должен быть сочный дизайн с тенями, в фирменных цветах, подробно в голосовом рассказал

3 года назад
rex11
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lesya2708
Алеся 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$136
2 дня
Все хорошо, спасибо за работу !
Спасибо за проект! Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

lesya2708
Алеся 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад

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