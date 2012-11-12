Сделать дизайн нового интернет-магазина

Очень рекомендую данного исполнителя! Профессиональный подход и исполнение вызывают восхищение и уважение. Проект был выполнен четко в оговоренные сроки. Особенно приятно что Александр, именно вникает в задачи проета, умеет грамотно расставить приоритеты в визуализации нужных объектов. Аккуратен и внимателен к мелочам, что очень важно. На данный момент в свой практике считаю созданный совместно проект Лучшим и Любимым! Уже занимаюсь подготовкой ТЗ для нового совместного проекта. Большое Вам спасибо, за Вашу работу!