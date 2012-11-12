Сделать дизайн нового интернет-магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен73 заявки394 просмотра

Необходимо сделать дизайн нового интернет магазина по продажам телевизоров.

Есть ТЗ и макеты сайта. (пример макета в приложении)

tv.tochka.ua

13 лет назад
NitraLabs
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$560
14 дней
Очень рекомендую данного исполнителя! Профессиональный подход и исполнение вызывают восхищение и уважение. Проект был выполнен четко в оговоренные сроки. Особенно приятно что Александр, именно вникает в задачи проета, умеет грамотно расставить приоритеты в визуализации нужных объектов. Аккуратен и внимателен к мелочам, что очень важно. На данный момент в свой практике считаю созданный совместно проект Лучшим и Любимым! Уже занимаюсь подготовкой ТЗ для нового совместного проекта. Большое Вам спасибо, за Вашу работу!
Работа над проектом кроме денег, по настоящему принесла удовольствие. Такого интересного и главное полезного общения по проекту давно не было. Заказчик крайне вежлив и корректен, ставит грамотные вопросы и задачи. С оплатой и предоплатой также не возникло никаких вопросов. Высшая оценка! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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