Сделать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен42 заявки520 просмотров
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Необходимо выполнить редизайн сайта

https://poronaisk.admsakhalin.ru/

Структура прилагается.

Цветовая гамму сине-фиолетово-красный (как у текущего сайта)

изменения и коррективы структуры допускаются

Дизайн сайта
3 года назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
3 года назад
$90
14 дней
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