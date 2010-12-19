Разработать дизайн сайта продакшн-студии. Подробности на мейл.
Сделать дизайн сайта
Всем Здравствуйте.
В приложении картинка, примерно так сайт выглядит сейчас.
Нужно нарисовать шапку,лого, верхнее и основное меню.
Требования:
1) Сохранить цветовую гамму.
2) Сохранить машину в шапке.
3) "График работы" и "Полезные статьи" остаются без изменений.
Жду предложений с ценами. У исполнителя хотелось бы увидеть примеры работ
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