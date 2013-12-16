Сделать дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка103 просмотра

Требуется сделать дизайн, похожий на тот, что обговорили в скайпе. Срок выполнения - 3 дня.

11 лет назад
v37
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
35 отзывов

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$250
3 дня
Очень доволен сотрудничеством с Маргаритой! Сделала дизайн сайта аккуратно, качественно и в срок. Буду сотрудничать с ней и дальше. Рекомендую всем!
Хороший заказчик, знает что хочет, чёткое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за проект. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Марго

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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