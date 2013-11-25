Сделать дизайн сайта invest-max.ru

Нужен качественный дизайн сайта invest-max.ru. Чтобы цветовая гамма красиво смотрелась, тона были подобраны правильно, желательно в серых классических тонах например как здесь http://pasprofit.ru/. Тема

Необходимо сделать:

1) Шапку - должна содержать основное название, место под логотип, без элементов денег. Натянуть ее на Wordpress. Примерно надо сделать как здесь http://pasprofit.ru/.

2)Основное меню (сверху) сделать в определенном порядке, лишние страницы убрать. Тоже в цвет.

3)Меню Сайдбар сделать с красивой подпиской на рассылку, цвет меню тоже подогнать под дизайн, по дополнительной согласованности сделать иконки напротив страниц(за отдельную плату)

4)Подвал сделать в той же цветовой гамме, чтобы не выделялся, какие статьи и страницы отображать я скажу.

Пример цветовой гаммы можно посмотреть здесь http://blogonika.ru/. Единственное шапка слишком тут яркая.

5)Убрать по возможности английские слова в записях: fage, Posted on, Posted in, Tagged, Leave a reply.....

Рассчитываю на сайт потратить не больше 15 000р. Отличный дизайн со всеми доработками - 15 000. Средний дизайн со всеми доработками 10 000р. Просто дизайн без расположения меню, замены английских слов и со средней шапкой 5000р (но этого не хотелось бы). Собственный дизайн.