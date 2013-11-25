Сделать дизайн сайта invest-max.ru

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки201 просмотр

Нужен качественный дизайн сайта invest-max.ru. Чтобы цветовая гамма красиво смотрелась, тона были подобраны правильно, желательно в серых классических тонах например как здесь http://pasprofit.ru/. Тема

Необходимо сделать:

1) Шапку - должна содержать основное название, место под логотип, без элементов денег. Натянуть ее на Wordpress. Примерно надо сделать как здесь http://pasprofit.ru/.

2)Основное меню (сверху) сделать в определенном порядке, лишние страницы убрать. Тоже в цвет.

3)Меню Сайдбар сделать с красивой подпиской на рассылку, цвет меню тоже подогнать под дизайн, по дополнительной согласованности сделать иконки напротив страниц(за отдельную плату)

4)Подвал сделать в той же цветовой гамме, чтобы не выделялся, какие статьи и страницы отображать я скажу.

Пример цветовой гаммы можно посмотреть здесь http://blogonika.ru/. Единственное шапка слишком тут яркая.

5)Убрать по возможности английские слова в записях: fage, Posted on, Posted in, Tagged, Leave a reply.....

Рассчитываю на сайт потратить не больше 15 000р. Отличный дизайн со всеми доработками - 15 000. Средний дизайн со всеми доработками 10 000р. Просто дизайн без расположения меню, замены английских слов и со средней шапкой 5000р (но этого не хотелось бы). Собственный дизайн.

WordPress
11 лет назад
Pelby
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверхъясный лендинг

    $400

    Приветствую. Разыскивается дизайнер с нацеленностью исключительно на качественный результат. Думаю, он должен быть в одном лице и хорошим иллюстратором с большим опытом и качеством экстра-класса. Техническое задание проекта находится ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание шаблона для PrestaShop™ 1.4.4.0

    $250

    Требуется создать стильный шаблон для сайта "Медицина-24 ДЭТА" http://meditsinskie-pribory.ru/ желательно вместе с Логотипом. Дизайн сайта должен опираться на дизайн http://www.cosmetika.ru/ Цена обговариваеться

    PrestaShop
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать визитку, буклет формата А4, стенд

    $50

    Надо создать со сегодня дизайн Визитки,буклета, стенда для школы с элементами Удмуртии. Ну там солярные знаки,типо фартуков но фон должен быть белым простенькие визитки не подойдут надо что то оригинальное надо в PSD формате и ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется веб дизайнер

    $50

    Есть необходимость в 3 дизайнерах. Рисовать нужно лендинги быстро и красиво. Ежедневная нагрузка 1-2 лендинга. Работа постоянная. Оплата $50 за проект. Перекупам просьба не беспркоить!

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать шаблон Quesion2Answer

    $50

    Нужно сделать шаблон(тему) Question2Answer, своим пожелания высылаю выбранному исполнителю. Макет смотрите schooljob.ru, hashcode.ru, по дизайну хочется как у hashcode.ru

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для двух сайтов.

    $100

    Добрый день. Необходим дизайн для двух сайтов. Дизайн легкий и не сложный. Тематика-это резиновые лодки и моторы для лодок. Дизайн должен быть не сложным, то есть шапка ( в шапке-логотип, телефоны и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Графическое оформление текста - инфографика

    $100

    Необходимо оформить текст о компании для сайта. http://skprofkomplekt.ru/statistics/ Нужно нарисовать или подобрать и обработать картинки для каждого пункта. Аналогичная страница будет в каталоге компании, поэтому важно качество (разрешение) картинок. Т.е. делать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад