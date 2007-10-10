Сделать дизайн внутренних страниц

Дизайн сайтовЗавершен17 заявок232 просмотра
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Есть главная страница http://negabarity.ru/sait2.jpg , но нет дизайна внутренних страниц сайта (см. www.negabarity.ru), которые должны, очевидно, отличаться от главной т.к. подобный дизайн не канает для внутренних. Задача сделать в том же ключе. PSD есть если нужно. Пишите сразу цену за которую готовы сделать. Бюджет не велик)

16 лет назад
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
_az_
36 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$50
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