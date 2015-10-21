Сделать допечатную подготовку

Здравствуйте,

Есть готовый дизайн свернутого А4 в TIFF на двух сторонах (раздатка), его надо перевести в CRD или оставить в TIFF, но произвести некоторые изменения по дизайну.

Далее надо произвести подготовку к печати.

Сроки - как можно скорее связаться в скайп, все посм., обсудить и сделать.

Укажите свой скайп, почту, ориентир стоимости от и до.

Спасибо.