Сделать допечатную подготовку

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок195 просмотров

Здравствуйте,

Есть готовый дизайн свернутого А4 в TIFF на двух сторонах (раздатка), его надо перевести в CRD или оставить в TIFF, но произвести некоторые изменения по дизайну.

Далее надо произвести подготовку к печати.

Сроки - как можно скорее связаться в скайп, все посм., обсудить и сделать.

Укажите свой скайп, почту, ориентир стоимости от и до.

Спасибо.

10 лет назад
prpump
39 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Потрясающий специалист, очень энергичная, точная, гибкая Исполнительница! Рекомендую!
рекомендую, все четко и в срок, легко работать

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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