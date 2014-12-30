Сделать два коллажа.

Необходимо сделать дизайн формы печати договора купли-продажи автомобиля как здесь http://simpledoc.ru/dogovor-kupli-prodazhi-avtomobilya/ Покажу дизайн сайта исполнителю. Обязательно пишите свою цену работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример коллажей: http://s019.radikal.ru/i633/1412/ad/fea252035448.jpg
Сделать картинку и текст добавить на нее
За 2 коллажа 10$.
Картинки можно из сети, без рисования . Только фото + текст
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