Сделать два коллажа.

$10
Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок273 просмотра
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Пример коллажей: http://s019.radikal.ru/i633/1412/ad/fea252035448.jpg

Сделать картинку и текст добавить на нее

За 2 коллажа 10$.

Картинки можно из сети, без рисования . Только фото + текст

9 лет назад
cms
36 летЛитва
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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