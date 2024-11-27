Требуется дизайнер для постоянной и проектной работы. Задачи включают оформление сайтов на Тильде с продающим дизайном, создание макетов 'было-стало', оформление коммерческих предложений и презентаций, а также создание графики для постов в соцсетях в едином стиле. Портфолио желательно, но не обязательно.
Сделать копию проекта для сбора средств блокчейн типа fatty.io
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется внести небольшие изменения в дизайн внутренних страниц сайта услуг. Основное внимание уделяется улучшению визуального представления и функциональности. Подробности обсуждения будут уточнены в процессе работы.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер для корректировки сайта на Тильде, связанного с премиум мебелью. Необходим опыт работы с каталогом товаров. Все материалы и техническое задание предоставляются. Условия работы обсуждаются индивидуально.Закрыт5 месяцев назад
Требуется графический дизайнер для разработки привлекательного дизайна лид-магнита, который эффективно привлечет клиентов. Ожидается портфолио и опыт работы с подобными проектами. Срок выполнения - до конца месяца.Закрыт5 месяцев назад
Шукається дизайнер для створення головної сторінки сервісу моніторингу сайтів. Дизайн має бути сучасним, мінімалістичним, з акцентом на функції сервісу. Вимоги включають відповідність кольоровій гамі існуючого інтерфейсу, структурованість, інтерактивні елементи та легкість інтеграції з кодом. Виконання в Figma або Pixso.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Требуется специалист для разработки 3-х версий лендинга (4-5 экранов) для сервиса на основе ИИ. Необходимо скопировать дизайн референса с изменениями в текстах и картинках, а также выполнить верстку на платформе Тильда. Оплата обсуждается.Закрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер для создания сайта на платформе Tilda для блогера. Необходимо разработать 6 страниц с минималистичным дизайном, акцентируя внимание на тексте. Ожидается качественная работа и внимание к деталям в дизайне.Закрыт5 месяцев назад
Ищется дизайнер для создания лендинга на платформе Тильда. Требуется опыт работы с Tilda, знание возможностей платформы, включая Zero Block, а также умение адаптировать дизайн под различные устройства. Обязательны ответственность и соблюдение сроков.Закрыт5 месяцев назад
- $550
Требуется разработка дизайна сайта в Figma для платных консультаций, включая логотип и фавикон. Дизайн должен включать главную страницу, страницу с текстом и личный кабинет. Каждая страница должна быть адаптирована под три разрешения экрана. Логотип - текстовый в черном цвете, фавикон на основе логотипа. Стиль минималистичный, черно-белый с оттенками серого.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Ищется веб-дизайнер для выполнения задач по анализу целевой аудитории, подготовке прототипов и дизайну адаптивного сайта на платформе Tilda. Основные задачи включают интеграцию с внешними сервисами, базовую SEO-оптимизацию и отладку работы сайта. Требуется оформленное портфолио с кейсами. Бюджет за проект до 60 тыс. рублей, с возможностью получения бонусов за Landing page.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад