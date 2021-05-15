Сделать крутой дизайн вебсайта

Очень хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Понравилось, что всегда на связи и если у меня возникали вопросы, то мы списывались /созванивались буквально сразу. Так же было чёткое и понятное ТЗ и оплата была произведена сразу. Спасибо за интересный проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)