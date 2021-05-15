Сделать крутой дизайн вебсайта

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Завершен1 заявка82 просмотра

Нужно сделать современный,качественный дизайн  вебсайта. 

4 года назад
1812_agency
Червяк 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vladaksenov
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$40
1 день
Было приятно работать с этим фрилансером.Макет был быстро и качественно.Рекомендуем.
Очень хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Понравилось, что всегда на связи и если у меня возникали вопросы, то мы списывались /созванивались буквально сразу. Так же было чёткое и понятное ТЗ и оплата была произведена сразу. Спасибо за интересный проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

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vladaksenov
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад

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