Сделать Лендинг (дизайн+верстка html)

$225
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать крутой дизайн Лендинг Пейдж и затем сделать сам Лендинг - только кодом - никаких cms. Срок на дизайн 1 день срок на код - 1-2 дня - нужно очень быстро.

HTML
8 лет назад
SEBelozerov
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет магазина

    Требуется сайт-конструктор, по продаже кожаных аксессуаров с индивидуальным дизайном. Идея такова : Клиент может пошагово выбрать из предложенного ассертимента модель аксессуара, затем цвет который он хотел бы видеть на нем и в дополнении любой текст. В ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подправить дизайн магазина

    $30

    1. Есть магазин (zoofriends info), нужно в дизайне главной страницы сделать следующее: 1. убрать белые ссылки в шапке 1. Сколько стоит доставка 2. Почему заказ отменили 3. Когда привезут мой заказ 4. Скидки 2. Телефон 1. указать что по поводу заказов звонить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Яркий и убедительный, ультрасовременный дизайн сайта на Wordpress

    $100

    Выбор исполнителя только после просмотра макета сайта. Тематика сайта - госуслуги (МФЦ, налоговая и т.п.) Работа состоит не только в разработке самого дизайна, но также и переноса его на готовый сайт, который уже существует. Дополнительно ...

    WordPressДизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Улучшение дизайна для сайта

    Для сайта alimenti-inform.ru нужно провести модернизацию дизайна (шаблон останется прежним). Сейчас на сайте используется стандартный минималистический шаблон. Я его планирую оставить прежним, но нужно доработать ряд элементов (лого, сделать более интересным меню, а также оформление списков и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад