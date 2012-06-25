Сделать новый дизайн сайта на joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок141 просмотр

Создать новый дизайн сайта на системе joomla. Тематика сайта - квартирный ремонт, строительство котеджей и т.п. В личку скину ссылку на сайт.

Бюджет 1500руб.

Срочно.

Joomla
13 лет назад
DJ_Orloff
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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