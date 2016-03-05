Сделать обложки для страниц в фейсбуке, вконтакте, твиттере и гугл+1

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка130 просмотров

здравствуйте.  нужно сделать 4 обложки (или аватарки) для страниц в фейсбуке, вконтакте, твиттере и гугл+1.   этии страницы предназначены для сайта http://krekhovetskyi.net/ (тематика кино).     сами страницы вы сможете увидеть (я специально создал чтобы вы сориентировались по размерам) на сайте, под регистрацией (в сайтбаре вверху), когда перейдете по них.  

они должны соответствовать стилистике сайта (между собой они могут быть одинаковыми) и теме кино.   и они должны подходить по размерам к каждой из 4-х соц.сетей. 

от вас стоимость работы и сроки.  очень желательный творческий подход.

9 лет назад
krehowetzcky
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$15
1 день
Виталий к работе подошел очень творчески и со знанием своего дела. очень хороший специалист. советую всем, кому нужен хороший дизайн обращатся к Виталию.
Работали, все хорошо! С оплатой проблем нет, все быстро.

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zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад