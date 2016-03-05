Сделать обложки для страниц в фейсбуке, вконтакте, твиттере и гугл+1

здравствуйте. нужно сделать 4 обложки (или аватарки) для страниц в фейсбуке, вконтакте, твиттере и гугл+1. этии страницы предназначены для сайта http://krekhovetskyi.net/ (тематика кино). сами страницы вы сможете увидеть (я специально создал чтобы вы сориентировались по размерам) на сайте, под регистрацией (в сайтбаре вверху), когда перейдете по них.

они должны соответствовать стилистике сайта (между собой они могут быть одинаковыми) и теме кино. и они должны подходить по размерам к каждой из 4-х соц.сетей.

от вас стоимость работы и сроки. очень желательный творческий подход.