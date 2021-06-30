Сделать одностраничный лэндинг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка78 просмотров

Детали уже обсудили, ждем результат

4 года назад
Olga_Sum
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Liya_designer
Лия 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$80
4 дня
Escrow
Не первый мой проект, дизайн которого создает Лия) Как всегда работать комфортно) Понимаешь, чего ожидать, еще раз большое спасибо!!!
Спасибо за интересный проект, рада дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

Liya_designer
Лия 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад