Сделать подобный одностраничный сайт

$10
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок191 просмотр
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сделать подобный одностраничный сайт 

http://sjcam-sell.ru/

8 лет назад
LenarZR
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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