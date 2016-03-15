Сделать привлекательный дизайн блога на WP

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка106 просмотров

тематика женская. Все о материнстве.Главная + базовая внутренняя + форма расчета.

WordPress
9 лет назад
arisgev84
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
8 дней назад
9 лет назад
$150
3 дня
Спасибо большое. Дизайн понравился. Современно и привлекательно. Красивый калькулятор. Наши женщины будут довольны. Быстро и качественно. Выше всяких похвал.
Очень интересный проект. Было интересно передать атмосферу чисто женского проекта, совместив ее с современным плоским дизайном. Спасибо.

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
8 дней назад
9 лет назад

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