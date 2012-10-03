Требуется сделать приятный дизайн для сайта, посвященного организации свадеб. Шаблоны не предлагать. В предложении указывайте ссылки на ваше портфолио.
Сделать псд из картинки, доработать дизайн
есть картинка, есть часть исходников в корел дроу (женщина логотип итд сделать нужно только кнопки), нужно сделать качественное псд, + внести поправки согласно пожеланиям заказчика. картинку прикрепляю.
Пишите в скайп, если есть вопросы brndcrte
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