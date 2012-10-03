Сделать псд из картинки, доработать дизайн

есть картинка, есть часть исходников в корел дроу (женщина логотип итд сделать нужно только кнопки), нужно сделать качественное псд, + внести поправки согласно пожеланиям заказчика. картинку прикрепляю.

Пишите в скайп, если есть вопросы brndcrte