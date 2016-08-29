Сделать редизайн

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Итог который должен получиться http://54.228.181.242/livefiles/2005614/1472571167 260/Итог дизаина образец.jpg 

Имеется рабочий сайт необходимо сделать редизайн. 

Все информация уже прилагается, думать не нужно требуется только выполнить так как указано на картинках и соединить их. Возможно поправка по дизайну (перемещение элементов в дизайне) 

Формат проекта должен быть в PSD формате 

1- Основной сайт ecopolza.kz/ 

2- Дизайн должен в себе включать фон небесный и основные цвета зеленый, белый (цвет природы) 

3- Сайт должен выглядеть не скучно, очень читабелен чтобы не требовалось вчитываться в текста, и со свежими стилями. Дизайн к примеру подобных сайтов www.alser.kz/ но больше относимся к сайту www.4fresh.ru/ так как он соответствует тематики 

Теперь по поводу самого дизайна: 

1- Шапка должна быть с сайта www.4fresh.ru/  dl2.joxi.net/drive/2016/0... Включая меню 

2- Низ сайта еще пока не придумали но можно оттолкнуться от основного сайта 

3- Слайдер должен разделяться  на 2 блока 1 блок сам слайдер, а на втором могут быть либо акции по таймеру или же каталог с прокруткой горячих предложений dl2.joxi.net/drive/2016/0... Взято отсюда www.alser.kz/ 

4- Каталог товара должен быть joxi.ru/xAeDZp1IYNgnR2.pn... взят с  www.4fresh.ru/ 

5-  Ниже каталога товара раздел как на сайте новости сбоку  где социальная сеть в вк будет переключение кнопочек нижеimage.prntscr.com/image/8... 

Помните что как и у блога есть просмотры, лайки и комментарии. 

Присылайте свои портфолио. Для хорошего исполнителя будет доработка все сайта в дальнейшем. Так как сайт требует измены стиля уже в ближайший месяц. 

Желательно при работе присылать несколько образцов в цветовой гамме. 

Задание идет только на главную страницу.

7 лет назад
biryukovm
30 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для разделов (строительные материалы)

    Необходимо придумать каждому разделу свои индивидуальный дизайн под строительный материал  и вставить туда красивые фотографии, соответствующие материалу строительному. В основном  фотографии предоставим мы, но будет необходимость какую то часть искать в интернете. Пример дизайна, что бы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайта строительной тематики

    $185

    Добрый день, уважаемые дизайнеры!  Нужен специалист для разработки дизайна сайта строительной тематики.  Сайт 20 страниц, многие из них контентные, однотипные.  Макет сайта и тех.задание отправлю выбранным кандидатам  Требования:  1) качественное портфолио  2) наличие многостраничных сайтов  3) четкое следование срокам  4) быть на связи ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание картинки на сайт

    Коллеги есть сайт - system-admins.ru необходимо сделать его аналог - лэндинг на англ аудиторию.  необходима красивая картинка , которую потом сверстаем. Прошу писать СРОКИ И ЦЕНУ . спасибо!

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн внешнего вида купон-сайта (дизайн+верстка) + PHP scripts прав

    Необходимо выполнить редизайн имеющегося сайта с купонами в тренды 2016 года(материал дизайн). С дальнейшей версткой и натягиванием на старый движок сайта. Примеры конкурентов откуда брать вдохновение уже есть. Надо взять лучшее и скомпоновать в новый ...

    PHP
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо разработать адаптивный дизайн сайта религиозной организации

    $350

    Предпочтительная общая стилистика - material design. В оформлении дизайна предпочтительно использовать оттоманские орнаменты и арабеску. По запросу в личку вышлю Тех. задание - бриф. Необходимо разработать новый дизайн отвечающий современным требованиям и веб-стандартам. Сайт должен поддерживать Адаптивный режим, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн, консалтинг, аутсорсинг, финансы

    Нужен простой дизайн, но со вкусом. Размещение элементов и цветовая гамма на выбор исполнителя. По цветовой гамме пожелания: полутона + золотые и бордовые элементы. Желательно использование awesome шрифтов, там где это уместно. На выходе нужен psd в слоях, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен дизайн шаблона для рассылки писем

    Здравствуйте, Нужно нарисовать дизайн шаблона для рассылки. Пример во вложении. Вот так как на примере так и нужно разместить все элементы, от вас требуется только нарисовать новую шапку, поменять цвета фона и рамки. Жду ваши предложения. С ув., Вячеслав

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн лендинга

    $40

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга по тематике "Детские спортивные комплексы".  Сроки: до "02" сентября 2016г., 09:00 по Мск. времени.  Стоимость: 2500 руб.  Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали по тематикам: "Детские спортивные комплексы", "Детские игрушки", "Спортивные комплексы".  Прикрепляйте примеры ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад