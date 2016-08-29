Итог который должен получиться http://54.228.181.242/livefiles/2005614/1472571167 260/Итог дизаина образец.jpg

Имеется рабочий сайт необходимо сделать редизайн.

Все информация уже прилагается, думать не нужно требуется только выполнить так как указано на картинках и соединить их. Возможно поправка по дизайну (перемещение элементов в дизайне)

Формат проекта должен быть в PSD формате

1- Основной сайт ecopolza.kz/

2- Дизайн должен в себе включать фон небесный и основные цвета зеленый, белый (цвет природы)

3- Сайт должен выглядеть не скучно, очень читабелен чтобы не требовалось вчитываться в текста, и со свежими стилями. Дизайн к примеру подобных сайтов www.alser.kz/ но больше относимся к сайту www.4fresh.ru/ так как он соответствует тематики

Теперь по поводу самого дизайна:

1- Шапка должна быть с сайта www.4fresh.ru/ dl2.joxi.net/drive/2016/0... Включая меню

2- Низ сайта еще пока не придумали но можно оттолкнуться от основного сайта

3- Слайдер должен разделяться на 2 блока 1 блок сам слайдер, а на втором могут быть либо акции по таймеру или же каталог с прокруткой горячих предложений dl2.joxi.net/drive/2016/0... Взято отсюда www.alser.kz/

4- Каталог товара должен быть joxi.ru/xAeDZp1IYNgnR2.pn... взят с www.4fresh.ru/

5- Ниже каталога товара раздел как на сайте новости сбоку где социальная сеть в вк будет переключение кнопочек нижеimage.prntscr.com/image/8...

Помните что как и у блога есть просмотры, лайки и комментарии.

Присылайте свои портфолио. Для хорошего исполнителя будет доработка все сайта в дальнейшем. Так как сайт требует измены стиля уже в ближайший месяц.

Желательно при работе присылать несколько образцов в цветовой гамме.

Задание идет только на главную страницу.