Необходимо придумать каждому разделу свои индивидуальный дизайн под строительный материал и вставить туда красивые фотографии, соответствующие материалу строительному. В основном фотографии предоставим мы, но будет необходимость какую то часть искать в интернете. Пример дизайна, что бы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итог который должен получиться http://54.228.181.242/livefiles/2005614/1472571167 260/Итог дизаина образец.jpg
Имеется рабочий сайт необходимо сделать редизайн.
Все информация уже прилагается, думать не нужно требуется только выполнить так как указано на картинках и соединить их. Возможно поправка по дизайну (перемещение элементов в дизайне)
Формат проекта должен быть в PSD формате
1- Основной сайт ecopolza.kz/
2- Дизайн должен в себе включать фон небесный и основные цвета зеленый, белый (цвет природы)
3- Сайт должен выглядеть не скучно, очень читабелен чтобы не требовалось вчитываться в текста, и со свежими стилями. Дизайн к примеру подобных сайтов www.alser.kz/ но больше относимся к сайту www.4fresh.ru/ так как он соответствует тематики
Теперь по поводу самого дизайна:
1- Шапка должна быть с сайта www.4fresh.ru/ dl2.joxi.net/drive/2016/0... Включая меню
2- Низ сайта еще пока не придумали но можно оттолкнуться от основного сайта
3- Слайдер должен разделяться на 2 блока 1 блок сам слайдер, а на втором могут быть либо акции по таймеру или же каталог с прокруткой горячих предложений dl2.joxi.net/drive/2016/0... Взято отсюда www.alser.kz/
4- Каталог товара должен быть joxi.ru/xAeDZp1IYNgnR2.pn... взят с www.4fresh.ru/
5- Ниже каталога товара раздел как на сайте новости сбоку где социальная сеть в вк будет переключение кнопочек нижеimage.prntscr.com/image/8...
Помните что как и у блога есть просмотры, лайки и комментарии.
Присылайте свои портфолио. Для хорошего исполнителя будет доработка все сайта в дальнейшем. Так как сайт требует измены стиля уже в ближайший месяц.
Желательно при работе присылать несколько образцов в цветовой гамме.
Задание идет только на главную страницу.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $185
Добрый день, уважаемые дизайнеры! Нужен специалист для разработки дизайна сайта строительной тематики. Сайт 20 страниц, многие из них контентные, однотипные. Макет сайта и тех.задание отправлю выбранным кандидатам Требования: 1) качественное портфолио 2) наличие многостраничных сайтов 3) четкое следование срокам 4) быть на связи ...Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт7 лет назад
Коллеги есть сайт - system-admins.ru необходимо сделать его аналог - лэндинг на англ аудиторию. необходима красивая картинка , которую потом сверстаем. Прошу писать СРОКИ И ЦЕНУ . спасибо!Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить редизайн имеющегося сайта с купонами в тренды 2016 года(материал дизайн). С дальнейшей версткой и натягиванием на старый движок сайта. Примеры конкурентов откуда брать вдохновение уже есть. Надо взять лучшее и скомпоновать в новый ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Сайт-визитка, главная + 4-5 внутряков. Прикладывайте портфолио.Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт7 лет назад
- $350
Предпочтительная общая стилистика - material design. В оформлении дизайна предпочтительно использовать оттоманские орнаменты и арабеску. По запросу в личку вышлю Тех. задание - бриф. Необходимо разработать новый дизайн отвечающий современным требованиям и веб-стандартам. Сайт должен поддерживать Адаптивный режим, ...Завершен7 лет назад
Нужен простой дизайн, но со вкусом. Размещение элементов и цветовая гамма на выбор исполнителя. По цветовой гамме пожелания: полутона + золотые и бордовые элементы. Желательно использование awesome шрифтов, там где это уместно. На выходе нужен psd в слоях, ...Завершен7 лет назад
- $50
Нужен редизайн главной страницы сайта и логотипа . По итогам проведенной работы возможен также заказ редизайна для внутренних страниц.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, Нужно нарисовать дизайн шаблона для рассылки. Пример во вложении. Вот так как на примере так и нужно разместить все элементы, от вас требуется только нарисовать новую шапку, поменять цвета фона и рамки. Жду ваши предложения. С ув., ВячеславЗавершен7 лет назад
- $40
Необходимо нарисовать дизайн лендинга по тематике "Детские спортивные комплексы". Сроки: до "02" сентября 2016г., 09:00 по Мск. времени. Стоимость: 2500 руб. Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали по тематикам: "Детские спортивные комплексы", "Детские игрушки", "Спортивные комплексы". Прикрепляйте примеры ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад