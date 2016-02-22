Всем привет, буду краток, есть кино сайт, хотелось бы что то в нем исправить а что не знаю, так вот ищу людей со своими идеями и предложениями: что бы вы изменили и на ...
Сделать редизайн сайта компании
Есть сайт, изначально он выглядел хорошо, но в процессе доработок (новое меню, кнопки, вывод текста и т.п.) дизайн потерпел изменения.
Сейчас сайт выглядит вот так: http://automama.su/
Также были добавлены внутренние страницы (хотя изначально они отрисованы не были): http://automama.su/pereezd-s-gruzchikami-v-tolyatti/
Необходимо: в похожей стилистике и цветовой гамме заново отрисовать сайт (с нормальным расположением меню, кнопками, шрифтами и т.д.).
PSD исходники имеются.
Прошу предлагать цены и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $75
Скидывайте примеры своих одностраничников. Нужен только дизайн, без верстки.Завершен9 лет назад
- $3
Сделать дизайн формы оплаты.Завершен9 лет назад
Добрый день ! Нужно сделать дизайн по примеру сайта ремонт-квартир.сайт . Пишите цены ,от них многое зависит .Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен простенький (уникальный) дизайн для работающего интернет магазина. Специфика магазина узконаправленная, фармацевтика, на данный момент всего несколько наименований продукции + форма заказа с выбором метода доставки и оплаты. Планируется ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт9 лет назад
- $80
Ищем дизайнера на отрисовку простенького лендинга по продаже юбок. В приложении лежит структура LP. При выборе будем смотреть на отзывы и портфолио. Без них сотрудничества не будет. С выбранным ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт9 лет назад
работа не тяжелая , нужно оформить дизайн сайту для майнинга. Все должно быть красиво, четко и так сказать с изюминкойЗавершен9 лет назад
Необходимо создать активное меню для группы вконтакте. Тематика группы - семейный фотограф. Вот собственно и она https://vk.com/kalyaginaphotography Хочется интерактивное лаконичное меню оформленное в едином стиле с аватаром группы. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $190
ТЗ 1стр . «Главнаястраница»(всё стандартно)-Верхнееменю перечень страниц,-Менюслева категории2стр. «Окомпании»-Стандартнаятекстовая страница(заголовок, текст, возможность добавления изображения)3стр. «Каталог»-Категории(дублируютсяв меню слева )открываются отдельными страничками-Подкатегориивыпадашка в меню слева(открываются так же отдельными страничками)4стр. «Карточкатовара» стандартно для ИМ-Картинкас изображением товара открывается ...Завершен9 лет назад