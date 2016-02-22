Сделать редизайн сайта компании

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Закрыт32 заявки289 просмотров

Есть сайт, изначально он выглядел хорошо, но в процессе доработок (новое меню, кнопки, вывод текста и т.п.) дизайн потерпел изменения.

Сейчас сайт выглядит вот так: http://automama.su/

Также были добавлены внутренние страницы (хотя изначально они отрисованы не были): http://automama.su/pereezd-s-gruzchikami-v-tolyatti/

Необходимо: в похожей стилистике и цветовой гамме заново отрисовать сайт (с нормальным расположением меню, кнопками, шрифтами и т.д.).

PSD исходники имеются.

Прошу предлагать цены и сроки.

9 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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