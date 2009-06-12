Дизайн сайта и лого для компании Вековой Восток сайт будет размещен: vekovoyvostok.com содержание : очень перекликается с http://nazdorovye.com.ua/ предпочтения в дизайне: ozone.in.ua
Сделать шаблон для PHPBB3
Необходимо по готовому дизайну, сделать шаблон для PHPBB3 в стиле этого дизайна.
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