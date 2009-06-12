Сделать шаблон для PHPBB3

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок187 просмотров

Необходимо по готовому дизайну, сделать шаблон для PHPBB3 в стиле этого дизайна.

16 лет назад
Arrogant
Сергей 
34 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

MIT
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

MIT
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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