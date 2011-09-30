Есть готовый макет главной страницы сайта, макет хорошего качества, но как две капли воды похожий на образец предоставленный предыдущему разработчику в качестве примера. Необходимо внести изменения с целью устранить существующую схожесть. Предпочтение дизайнерам ...
Сделать шаблон на Wordpress
Необходимо создать шаблон и лого для WordPress. Подробности в прикрепленном файле
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно исправить недостаток в верстке шапки сайта http://epils.ru/ http://epils.ru/1.jpg Разные тона, если Вы видитеЗавершен14 лет назад
- $239
Требуется сделать дизайн для сайта туристического агентства. Сам каркас сайта должен быть выполнен в спокойных тонах. С дизайном должны быть 3 подложки, со следующими идеями для отдыха: Пляжный отдых - подложка, на которой ...Завершен14 лет назад
- $300
Конкурс на дизайн сайта по по продаже радиоуправляемых моделей RUMODELI.RU За основу взять сайт http://www.pilotage-rc.ru/ Конечно красный не сайт не нужен, можно зеленый , либо светлый, либо на свой ...Завершен14 лет назад
- $250
Требуется разработать (нарисовать и сверстать), по 5 простых макетов сайтов на несколько тематик (Окна ПВХ, Межкомнатные двери, офисная мебель). Дизайн должен быть простой и аккуратный, никаких "особенных" иллюстрацией не нужно. ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $250
Здраствуйте уважаемые фрилансеры, нужен дизайн сайта продажи земельных ваучеров. дизайн должен быть под joomla ! Основная цветовая гамма - красный - цвет кориды, белый, и цвет белого ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать шапку на сайт и поработать с общим оформлением (шрифты, фон). вот сайт www.globhelp.ruДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо сделать дизайн 1 страницы для сайта. Тематика сайта - подарочные сертификаты на различные услуги (Посещение СПА, фитнес, прогулки на яхте, прокат перфораторов и т.д. Т.е. тематика очень разная) Дизайн должен быть яркий, ...Завершен14 лет назад
- $50
Требуется дизайн главной страницы сайта. ТЗ после выбора исполнителем. Оплата wmz. Бюджет 50$Завершен14 лет назад
переделать 2 изображения с сайта vsemsms.ru (1-я - слева вверху с текстом "VsemSMS.ru для роста Вашей прибыли" 2-я - под меню слева - с текстом и картинкой "заказать звонок менеджера"), ...Завершен14 лет назад