нужно нарисовать и сделать шаблон под битрикс (без лишних выкрутасов(не нужных бредовых картинок и пр.), но стильно и аккуратно(шрифты и пр. мелочи))

тематика: кредитование бизнеса (статьи, сбор заявок на кредиты)

дальше будем наполнять и раскручивать

примеры похожих сайтов могу дать

бюджет не большой - так что с космическими ценниками не пишите

хотелось бы видеть примеры ваших работ и сколько хотите $

если все устроит в последствии , возможно, еще несколько сайтов