Сделать шапку для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок329 просмотров

Для сайта на движке http://livestreet.ru/ необходимо изготовить шапку, т.е. логотип и подходящий повторяющийся фон для 100% растяжки

тематика сайта - дети, т.е в логотипе будет название сайта и фото/рисунок новорожденного ребенка

15 лет назад
vronskiy
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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