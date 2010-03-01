Компания, занимающаяся международными грузоперевозками Нужен солидный дизайн сайта если есть вопросы, то в асю: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
Сделать шапку для сайта
Для сайта на движке http://livestreet.ru/ необходимо изготовить шапку, т.е. логотип и подходящий повторяющийся фон для 100% растяжки
тематика сайта - дети, т.е в логотипе будет название сайта и фото/рисунок новорожденного ребенка
Заявки фрилансеров
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