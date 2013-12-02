Требуется быстрый, но качественный бизнес-сайт с элементам фирменного стиля, которые мы предоставляем (см. прилагаемые файлы брошюры). 1 главная + до 10 второстепенных страниц, с возможностью увеличения их количества в дальнейшем. Сайт должен быть аккуратным, ...
Сделать шапку для сайта
Имеется сайт, необходимо обновить шапку сайта. Фактически понадобится обработать - сделать коллаж из 3 товаров. + возможно сделать градиентом фон.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн для одностраничного сайта, тематика услуги. Есть подробное техническое задание.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется полноценный дизайн лендинга, мокапы в аттаче. Лендинг, который есть сейчас - timbomania.ru, хорошо конвертит, но нужен лучше. То есть уровень дизайна должен быть еще ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, Необходимо создать дизайн для компании, специализирующейся на финансах. Представления каким должен быть дизайн - нет, соответственно нужна креативность и новые идеи, рукопожатий или денег в шапке сайта не ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужно заменить картинки на новые уникальные под игровую тематику. Вообщем есть 2 простых картинки, нужно их заменить на другие. Вообщем нужен уникальный баннер который вливается в фон сайта. Подробнее задание указал в прикрепленном файле. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нужен качественный дизайн сайта invest-max.ru. Чтобы цветовая гамма красиво смотрелась, тона были подобраны правильно, желательно в серых классических тонах например как здесь http://pasprofit.ru/. Тема Необходимо сделать: 1) Шапку - должна содержать основное название, ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $400
Приветствую. Разыскивается дизайнер с нацеленностью исключительно на качественный результат. Думаю, он должен быть в одном лице и хорошим иллюстратором с большим опытом и качеством экстра-класса. Техническое задание проекта находится ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется создать стильный шаблон для сайта "Медицина-24 ДЭТА" http://meditsinskie-pribory.ru/ желательно вместе с Логотипом. Дизайн сайта должен опираться на дизайн http://www.cosmetika.ru/ Цена обговариваетьсяДизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад