Сделать шапку для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок354 просмотра

Имеется сайт, необходимо обновить шапку сайта. Фактически понадобится обработать - сделать коллаж из 3 товаров. + возможно сделать градиентом фон.

11 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$12
1 день
Рената выполнила работу, которую приняли с 1 раза. Понадобился минимум общения по работе. При этом прошлый исполнитель, не справившийся с заданием мучил меня дня 2, показывая нелепые наброски. Почувствуйте разницу и Вы, сотрудничая с Ренатой. Высокое профессиональное исполнение.
Отличный заказчик, оплата своевременная, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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