Сделать шапку сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок2174 просмотра
#1$150

Нужно сделать шапку для сайта, в формате PSD размером 1425х555

В прикрепленном файле макет того что должно быть .

С правой стороны рисунок лица Роберта Киосаки (должно быть похоже), с цитатой.

Внизу надо нарисовать по аналогии с историей развития человечества – историю развития человека от дворника до преуспевающего. респектабельного трейдера.

Надписи сделать шрифтом похожим на шрифт в прикрепленном файле font.png, обведенные в красный прямоугольник.

Расположение обьектов, как показано на макете.

Лицо человека, черно белое, как будто карандашом нарисованное.

Остальные обьекты могут быть цветные, с насыщенными цветами.

цветовая гамма:- Черный-белый-зеленый-оранжевый.

Фон рисунка, я пока не придумал, поэтому он на ваше усмотрение. Надо сделать все красиво.

Если будут вопросы - спрашивайте

13 лет назад
stanislav111
Тешинский 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Победитель конкурса

byvaet
Антон 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
48 отзывов
13 лет назад
#1
Заказчик надежный, на вопросы по поводу ТЗ отвечал понятно, все объяснил. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

byvaet
Антон 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
48 отзывов
13 лет назад
#1

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