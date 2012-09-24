Нужен хороший дизайнер, знающий толк в разработке интернет магазинов. Работа удаленная, но должна быть возможность встреч для корректировки работы и обсуждения этапов работы. Обязательно КИЕВ и хорошее портфолио.
Сделать шапку сайта
Нужно сделать шапку для сайта, в формате PSD размером 1425х555
В прикрепленном файле макет того что должно быть .
С правой стороны рисунок лица Роберта Киосаки (должно быть похоже), с цитатой.
Внизу надо нарисовать по аналогии с историей развития человечества – историю развития человека от дворника до преуспевающего. респектабельного трейдера.
Надписи сделать шрифтом похожим на шрифт в прикрепленном файле font.png, обведенные в красный прямоугольник.
Расположение обьектов, как показано на макете.
Лицо человека, черно белое, как будто карандашом нарисованное.
Остальные обьекты могут быть цветные, с насыщенными цветами.
цветовая гамма:- Черный-белый-зеленый-оранжевый.
Фон рисунка, я пока не придумал, поэтому он на ваше усмотрение. Надо сделать все красиво.
Если будут вопросы - спрашивайте
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