Сделать шапку сайта

# 1 — $ 150

Нужно сделать шапку для сайта, в формате PSD размером 1425х555

В прикрепленном файле макет того что должно быть .

С правой стороны рисунок лица Роберта Киосаки (должно быть похоже), с цитатой.

Внизу надо нарисовать по аналогии с историей развития человечества – историю развития человека от дворника до преуспевающего. респектабельного трейдера.

Надписи сделать шрифтом похожим на шрифт в прикрепленном файле font.png, обведенные в красный прямоугольник.

Расположение обьектов, как показано на макете.

Лицо человека, черно белое, как будто карандашом нарисованное.

Остальные обьекты могут быть цветные, с насыщенными цветами.

цветовая гамма:- Черный-белый-зеленый-оранжевый.

Фон рисунка, я пока не придумал, поэтому он на ваше усмотрение. Надо сделать все красиво.

Если будут вопросы - спрашивайте