Сделать задний фон для сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок182 просмотра

Подобрать для сайта темный pattern и наложить логотип (логотип уже есть).

Сделать эффект чтобы задний фон не бросался в глаза.

Деньги после одобрения клиентом

10 лет назад
pavlinter
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Отлично сделал свою работу. Быстро и качественно!
Отличный заказчик, точное ТЗ, оперативная оплата. Быстрые ответы на возникающие вопросы/ С удовольствием продолжу сотрудничество!!!

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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