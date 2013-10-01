Семейный центр, разработка

$500
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка73 просмотра
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Необходимо разработать Дизайн сайта для семейного центра.

Главная у внутренние страницы, иконки. Ярко, красочно.

10 лет назад
koozia
Сергей 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Vilven
Наталя 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$200
1 день
Спасибо Наталье за работу. Прочувствовала все требования и сделала все очень красиво, без проблем внесла мелкие правки (клиент решил покапризничать). Очень доволен. Еще раз СПАСИБО!
Хороший заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата, а что еще нужно дизайнеру.
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