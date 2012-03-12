Сервис почтовых рассылок

Доброго времени суток! Большая просьба кому интересен проект: читать внимательно каждое слово. Есть сайт: http:// eductravel.com.ua Для него необходимо сделать редизайн. От вас необходимы только картинки (PSD со слоями + файлы используемых шрифтов.) Каждая картинка - вид ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен профессионал для отрисовки нескольких страниц + главная (всего 5-6 страниц будет). Макеты структуры и положения элементов имеются (в аттаче). Примеры понравившихся проектов с комментариями заказчика:
http://www.unisender.com - neat and clean design (Sitemap may be imitated).
http://www.leemunroe.com - great idea for the partners page or campaign page
http://dc2009.drupalcon.org - some parts of this design are great, especially the boxes
http://www.signalapps.com - really nice buttons and icons. and neat design
http://productplanner.com - Nice background (texture). Very simple instructions page
http://www.45royale.com - Quotes on the pictures look nice, great design for the partners page and for some otherinstructions
http://creamscoop.com - just great web design (neat and clean)
Первоначально необходимо будет отрисовать страницы кабинета (по существующим макетам структуры), пока я подготавливаю макет главной страницы.
Потребуется отрисовка сайта (первой страницы) в двух вариантах - тёмные и светлые тона (чтобы можно было выбрать). Но не просто в цветовых вариациях, а именно в двух разных вариантах (вообще различный стиль, а не цвета менять).
Нужен специалист, умеющий грамотно и аккуратно прорабатывать мелкие элементы дизайна (чисто, красиво, закончено). Всё вебдванольно. Учитывать, что макет должен быть "резиновым". Более детально оговорим при общении.
Дополнительное требование к кандидату - наличие портфолио, более 10 положительных отзывов; также обязателен постоянный онлайн доступ. Срок реализации - около 10 дней. Указывайте бюджет.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $2000
Имеется: 1. Общая концепция (ниже). 2. до 2000 USD (! почасовая оплата) Необходимо: 1. Совместно доработать текстово и схематически до мелочей концепцию проекта. 1.1. Предполагается изобилие идей и искрящиеся глаза с вашей стороны. 2. Разработать ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $120
Создать дизайн для строительного сайта. Тема - строительство бань и частных домов из: - клееный брус, - брус массив камерной сушки, - оцилиндрованное бревно - ручная рубка... - проекты домов примеры сайтов: 1) http://clck.ru/0lrNh 2) http://clck.ru/0lrNd Имя домена: TreeDoma. ru (читается как "три ...Завершен12 лет назад
Уважаемые господа! Прошу рассмотреть возможность переделки сайта в соответствии с изменившимися эстетическими воззрениями. Ориентир - простота и лаконичность. А-ля сайт http://www.forum-prp.ru/ Даже цвета устраивают. Наш сайт написан на java. Готов к общению по скайп: ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Сайт http://vologda-expert.ru/ В настоящее время логотип и главное меню занимают два "этажа". На сайт планируется добавить баннер в шапку над лого, по ширине всей шапки. Кроме того, количество пунктов меню уже не устраивает. Требуется: 1. Разместить меню и логотип ...Завершен12 лет назад
- $50
Нужно внести изменения в дизайн моего сайта http://lechenie-gipertonii.info/. 1. Сайт должен стать резиновым. Для этого шапку нужно переделать. Сохраните «идею» нынешней шапки. Она аккуратная, и посетитель сразу понимает, что его ждет на сайте. Оставьте картинки таких ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
Дизайн сайтаЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте, мне нужен макет главной страницы очень похожий на http://www.eco-immo.at/en/ (подобрать иллюстрации, поменять надписи, изменить цвета, добавить иконки и т.п.) шрифты и т.д. полностью из примера.Завершен12 лет назад
- $100
Требуется дизайн для сайта собачьего питомника. Подробное описание пожеланий - в приложении.Завершен12 лет назад
- $100
Нужно создать дизайн сайта вопросов и ответов. Пример, www.9111.ru, http://legalans.com Нужна главная страница, страница вопроса с ответами, страница-визитка юриста, страница статей-новостей. Интересует "легкий" дизайн без огромных картинок, наподобие free-lance.ru. Предпочтение фрилансером, имеющим опыт создания подобных дизайнов. ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад