Сервис почтовых рассылок

Добрый день!

Нужен профессионал для отрисовки нескольких страниц + главная (всего 5-6 страниц будет). Макеты структуры и положения элементов имеются (в аттаче). Примеры понравившихся проектов с комментариями заказчика:

http://www.unisender.com - neat and clean design (Sitemap may be imitated).

http://www.leemunroe.com - great idea for the partners page or campaign page

http://dc2009.drupalcon.org - some parts of this design are great, especially the boxes

http://www.signalapps.com - really nice buttons and icons. and neat design

http://productplanner.com - Nice background (texture). Very simple instructions page

http://www.45royale.com - Quotes on the pictures look nice, great design for the partners page and for some otherinstructions

http://creamscoop.com - just great web design (neat and clean)

Первоначально необходимо будет отрисовать страницы кабинета (по существующим макетам структуры), пока я подготавливаю макет главной страницы.

Потребуется отрисовка сайта (первой страницы) в двух вариантах - тёмные и светлые тона (чтобы можно было выбрать). Но не просто в цветовых вариациях, а именно в двух разных вариантах (вообще различный стиль, а не цвета менять).

Нужен специалист, умеющий грамотно и аккуратно прорабатывать мелкие элементы дизайна (чисто, красиво, закончено). Всё вебдванольно. Учитывать, что макет должен быть "резиновым". Более детально оговорим при общении.

Дополнительное требование к кандидату - наличие портфолио, более 10 положительных отзывов; также обязателен постоянный онлайн доступ. Срок реализации - около 10 дней. Указывайте бюджет.