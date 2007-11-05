Шаблон, Автомобильная тематика

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок216 просмотров
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Нужен шаблон для спб общества автомобилистов. Аналог сайта москвы.

Московский сайт - http://voa.ru

Требования: удобство и простота. Логотип должен остаться.

16 лет назад
hate-u
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
22 дня назад
16 лет назад
$50
2 дня
Быстро и качественно. Рекомендую.
Кирилл - очень хороший заказчик. С ним все просто и понятно. Умело обьясняет и честно оплачивает. Рекомендую всем!
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