Шаблон дизайна сайта под Php-fusion 7

Срочно нужен шаблон под Php -fusion 7 на тему кошек.

http://www.archicass.com/

Пример по этой ссылке.

Пишите мне в личку как быстро сможете сделать и цену в WMR

Или сайт на HTML где просто добавить инфу о кошках и их фотки ,а также контактные данные.