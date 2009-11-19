Шаблон дизайна сайта под Php-fusion 7

Закажу шаблон DLE полностью готовый к установке,тема – компьютерная графика.Не варез.Онлайн информационный журнал .Три колонки.Солидный ,серьезный внешний вид,с интересной и сложной шапкой отвечаюшей заявленой тематике.Большая просьба не переспрашивать по нескольку раз ТЗ и не напрашиваться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужен шаблон под Php -fusion 7 на тему кошек.
Пример по этой ссылке.
Пишите мне в личку как быстро сможете сделать и цену в WMR
Или сайт на HTML где просто добавить инфу о кошках и их фотки ,а также контактные данные.
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