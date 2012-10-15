Ищем талантливого web дизайнера на постоянное удаленное сотрудничество! Необходимые навыки: – умение грамотно создавать главные и внутренние страницы, понимать логику страницы, ...
Шаблон для Joomla под сайт СЕО
Сделать шаблон для СМС Joomla, сайт для СЕО работы
Минимальный размер под разрешение 1024 ( не резина )
Шаблон должен становится без глюков
из панели управления - загрузка шаблонов.
Дизайн рассматриваем.
Ваше Портфолио обязательно!
Срок выполнения 4 дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Потребуется около 10 различных страниц. На каждую страницу будет выдан лейаут, по образу и подобию приколотого. Приколотый для морды. Дизайн с рассчетом на фиксированную верстку. Весь дизайн планируется черно*-белым с мелкими красными вкраплениями на ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо сделать дизайн сайта systempro.ru на хорошем уровне, т.з. скину. Оплата по факту. Оплата 100$.Завершен13 лет назад
Нужен дизайн сайта. Типов страниц не много: 1. Текстовая страница 2. Галерея с подразделами и разделением на альбомы 3. Страница с контактной формой 4. Лента новостей/акции. Подробней опишу исполнителю. ...Завершен13 лет назад
нужно нарисовать несколько окошек в стиле действующего сайта food4city.ru 1. окошко быстрой регистрации (имя, email, город) + кнопки социальных сетей ... окошко с небольшим вводным текстом типа "Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите ...Завершен13 лет назад
- $2000
Добрый день! мы ведем много проектов как для прямых заказчиков.так и для студий на аутсорсе. Нам срочно требуется несколько дизайнеров,с опытом работы,либо все время совершенствующих ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт13 лет назад
- $80
Дизайн сайта - одностраничника, создаваемого для представления краткой информации об организацииЗавершен13 лет назад
ТЗ во вложении (схемы в ТЗ). Ориентироваться на дизайн сайтов: http://www.linkedin.com/home http://www.facebook.com/ http://www.glgresearch.com/news.htmlДизайн сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработать landing page для программы блокирующей рекламу. Основная задача лэндинга - привлечь внимание пользователя и подтолкнуть его скачать и установить программу. Описание моего представления лэндинга прилагаю. Так же вы можете предложить свой вариант лэндинга. ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
нужно сделать из просто текста красивую изюминку и главную стр. переделать сайтаДизайн сайтов46 заявокЗакрыт13 лет назад