Шаблон для WordPress

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка253 просмотра

Требуется создать шаблон для wordpress 3.0.4 из рисунка в формате .jpeg

Подробности при переписке.

WordPress
14 лет назад
Kiberloki
Евгений 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Efemerid
Эдуард 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$40
3 дня
Огромное спасибо Эдуарду за качественную выполненную в срок работу! Несмотря на то, что цену за работу он выставил сравнительно низкую, на качестве это ни как не отразилось. Очень рекомендую всем!
Отличный заказчик, четкая задача, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Efemerid
Эдуард 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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