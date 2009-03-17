Шаблон на адалт сайт

Сайт для детского спортливного клуба. Входная страница: - картинка + флэшка(появление слова "Прометей" в 3 этапа) со звуком (парам-парам-пам ууу) из ералаша Струкрута сайта: - О нас - Спорт (новости, ...
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Нужен шаблон на DLE для адалт сайта.
дизайн типо такого http://girlsparadise.ws/ без флеши
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