Создать тему для woocommerce из PSD.
Шаблон на сайт, в виде комикса про супер героя
Комикс про супер героя который рекламирует товар.
Все сделать на сайте в один дизайнг Лендинг
Заявки фрилансеров
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