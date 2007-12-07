Шаблон под DLE на тему банки/финансы

Требуется разработать оригинальный дизайн и сверстать его под движок DataLife Engine 6.3 для сайта о банковских услугах. Дизайн должен быть информационный, легкий, минималистичный. Структура стандартная трёхколоночная.

От вас - опыт работы с версткой шаблонов под DLE (желательно, но необязательно), опыт создания простых и стильных дизайнов.

От меня - подробнейшее ТЗ, нарисованный примерный макет сайта и готовые цветовые схемы.

Студии и дизайнеров с прейскурантом от $300 за дизайн просьба не беспокоить.

Контакты:

ICQ 391138014

E-mail: [email protected]