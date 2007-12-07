Шаблон под DLE на тему банки/финансы

Нужно сделать новогодний дизайн трех страниц сайта. (html + css) Оставляйте ICQ в комментах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать оригинальный дизайн и сверстать его под движок DataLife Engine 6.3 для сайта о банковских услугах. Дизайн должен быть информационный, легкий, минималистичный. Структура стандартная трёхколоночная.
От вас - опыт работы с версткой шаблонов под DLE (желательно, но необязательно), опыт создания простых и стильных дизайнов.
От меня - подробнейшее ТЗ, нарисованный примерный макет сайта и готовые цветовые схемы.
Студии и дизайнеров с прейскурантом от $300 за дизайн просьба не беспокоить.
Контакты:
ICQ 391138014
E-mail: [email protected]
- Похожие заказы
- $80Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
Нужен дизайн информационного портала. Главная страница. Иконки. Страницы информации. Портал посвящен выставкам. Бюджет - около 1 000 у.е. Отписывайтесь сразу с портфолио. Спасибо.Дизайн сайтов80 заявокЗакрыт16 лет назад
нужна шапка для сайта, если нет отзывов то оплата только после выполнения работы, все подробности по e-mail.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется создать простую, ненавязчивую, но со вкусом тему Wordpress в стиле оформления Форума Программистов Vingrad: http://forum.vingrad.ru (т.е. приятно зеленый цвет) Тема должна обязательно поддерживать виджеты и работать под последнее версией Wordpress MU. Примечание: MU - это многопользовательская ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $70
Есть фирменный стиль и сайт. Нужно переделать сайт согласно фирм. стилю. Оставляйте работы - основной критерий для выбора исполнителя. Спасибо. Бюджет - до 70 у.е.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужен нестандартный дизайн для ДЛЕДизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
есть дизайн готовый, надо сделать шаблон для джумлы с проверкой кода, лучше писать по icq и телефонуДизайн сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Тематика- литература, статьи, рефераты, классика. верстка и дизайн...установка. Либо изменить существующий шаблон www.kabeza.ruДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1000
Уважаемые фрилансеры, создав 4 проекта, так и не удалось найти понравившегося мне исполнителя, кому хотелось бы доверить дизайн, портфолио не дает полного представления о возможностях человека, поэтому я решил попробовать через конкурс. За участие много ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуеться сделать тюнинг шаблона под сайт недвижимости с задаными. Список страниц кторые нужно заточить Главная Выборка объектов Дома Земля Котеджи Отели Квартиры Земля у моря Все объекты Города Лалал Лалал Лалал Лалал Лалал Лалал Инвесторам Контакты О нас Соотвесвенно внедрение в существующую версию шаблона выпадающего меню Flash версия и ява. Сделать нужно как flash варинт так и ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад