Шаблон под DLE на тему банки/финансы

$150
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок279 просмотров
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Требуется разработать оригинальный дизайн и сверстать его под движок DataLife Engine 6.3 для сайта о банковских услугах. Дизайн должен быть информационный, легкий, минималистичный. Структура стандартная трёхколоночная.

От вас - опыт работы с версткой шаблонов под DLE (желательно, но необязательно), опыт создания простых и стильных дизайнов.

От меня - подробнейшее ТЗ, нарисованный примерный макет сайта и готовые цветовые схемы.

Студии и дизайнеров с прейскурантом от $300 за дизайн просьба не беспокоить.

Контакты:

ICQ 391138014

E-mail: [email protected]

16 лет назад
fat
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
eugeniyn
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад
$150
Очень приятно работать. Получил красивый и стильный дизайн быстро и за умеренную цену! Именно такой, какой и задумывался. Буду дальше сотрудничать.
Рекомендую как отличного заказчика.
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