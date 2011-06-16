Требуется разработать дизайн сайта каталога. Требуются слушающие страницы: — Главная — Каталог продукции — Карточка товара — Общая статическая страница с текстом. Требуется качественный информационный дизайн, оживленный промо-баннерами продукции на главной странице. Дизайн под фиксированную ...
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Кто сделает шаблон под zagruzka-plus.ru ? Помощь срочно нужна
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