Шаблон сайта на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки126 просмотров

Нужен новый шаблон для сайта игровой тематики.

Стандартный dle контент, без дополнительных модулей и сервисов, без flash и анимации.

Чистая верстка, кроссбраузерность и т.д

Оставляйте примерную цену и сроки.

DLE
11 лет назад
inspektor
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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