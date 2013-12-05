ТЗ: нужно натянуть шаблон сайта визитки на Joomla. Верстка есть. Цена вопроса $15 за визиту и $30 за магазин. Функционал типовой, если нет, это оговаривается за отдельные деньги. Таких заказов неограниченно (в день до 10 ...
Шаблон сайта на DLE
Нужен новый шаблон для сайта игровой тематики.
Стандартный dle контент, без дополнительных модулей и сервисов, без flash и анимации.
Чистая верстка, кроссбраузерность и т.д
Оставляйте примерную цену и сроки.
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