Шапка для ФБ+ава Вконтакте

Нужно сделать шапку для ФБ( Facebook) по такой схеме http://cs308626.vk.me/v308626832/901d/tb3JU-vdlnk.jpg. Все нужные материалы прилагаются, но конечно же не обойтись без ваших фантазии и креатива. Также нужно сделать аву для группы Вконтакте, здесь полностью полагаюсь на Вас.