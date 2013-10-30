Шапка для ФБ+ава Вконтакте

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок154 просмотра
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Нужно сделать шапку для ФБ( Facebook) по такой схеме http://cs308626.vk.me/v308626832/901d/tb3JU-vdlnk.jpg. Все нужные материалы прилагаются, но конечно же не обойтись без ваших фантазии и креатива. Также нужно сделать аву для группы Вконтакте, здесь полностью полагаюсь на Вас.

10 лет назад
Likhoman
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$20
1 день
Все сделано быстро и качественно! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Хороший заказчик, рекомендую.
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