Шапка для игрового сайта

Требуется создать дизайн для модельного агенства, используя набросок из тетрадки. бюджет 3000р, все предложения оставляйте тут, сообщеня в личке не читаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна шапка 970x120 для англоязычного сайта избранных бесплатных флэш-игр для всей семьи.
Сайт имеет название 36 'n' 6, это значит, 36,6 градусов С, т.е. норма, "лучшие игры для нормальных геймеров".
Соотв., на шапке должен быть мед. градусник, который показывает 36,6. У меня пока такая идея: слева стоят 3
человека - ребёнок, его мать и отец, они смотрят направо и держат под мышками (условно, через одежду) один
большой градусник (размером где-то в чел. рост). Справа - картинки из игр, которые я могу помочь сделать. Стреляющий по танкам вертолёт, что-то знакомое типа крестиков-ноликов и головоломки. Они символизируют разнообразие игр.
Шапка может быть в виде картинки или на флэш с анимацией, что по-моему будет лучше.
Не пытайтесь взять плату за рисование людей с 0, я за это платить не буду. Скалькируйте типажи из мультфильмов,
лучше советских, чтобы не было проблем с плагиатом. Можно слегка изменить внешний вид. Картинки из игр я могу сделать сам или показать, где взять. Т.к. они готовые (но будет лучше, если они будут анимироваться!), то остаётся сделать градусник.
Если у вас есть более эффектные идеи, то готов рассмотреть. Шапка должна быть эффектной и запоминающейся. Ради этого высоту шапки можно увеличить.
Нужны будут исходные файлы (fla не выше 8, cdr не выше graphics suite 13, psd не выше CS).
Желательно посмотреть на простой скетч или описание идеи, чтобы получить представление.
Это заданние для художников/дизайнеров, а не для тех, кто лудит, паяет, примуса починяет.
Сообщайте цену в ЯД/WMR.
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